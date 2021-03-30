Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç unsurlarının elde edilmesi ve şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda 24 Mart'ta İran sınır hattından bir grup kaçakçının yurda giriş yaptığı bilgisi üzerine Hakkari ve Van İl Jandarma komutanlıkları, 6. Hudut Tugayı ve 7. Hudut Alay Komutanlığınca insansız hava aracı destekli 3 Jandarma Özel Harekat timi ile 28 Mart'ta Yüksekova ilçesi Akpınar köyü Nevşiyan Deresi mevkisinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda 200 çuval içinde gümrük kaçağı 135 bin paket sigara, 239 bin 600 adet yeşil reçete kapsamında hap, 150 kilogram tütün bulundu.

Bölgede operasyon sürüyor.