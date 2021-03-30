Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, farklı suçlardan aranan Y.K'nin, Ceyhan ilçesi Değirmenli Mahallesi'nde bir çiftlikte saklandığı bilgisini aldı.

Ekipler, çiftliğe düzenlediği operasyonda, Y.K'yi yakaladı, adreste 1 kilogram esrar, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 42 kartuş ele geçirdi.

Y.K'nin esrarı aldığını belirttiği adrese yapılan baskında da ruhsatsız av tüfeği, 12 kalaşnikof piyade tüfeği mermisi, 2 tabanca mermisi ve 16 kartuş bulundu, zanlı M.A. gözaltına alındı.

Şüpheliler, Ceyhan İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.