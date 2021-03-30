Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçak tütün ve alkol satışı yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, kent merkezinde M.Y'ye ait depo ve araçta yaptığı aramada, 32 litre sahte alkol ile 72 paket bandrolsüz sigara ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.