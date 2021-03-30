Haber Giriş: 30 Mart 2021 Salı 13:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırıkkale'de 32 litre sahte alkol ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 32 litre sahte alkol ve 72 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçak tütün ve alkol satışı yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, kent merkezinde M.Y'ye ait depo ve araçta yaptığı aramada, 32 litre sahte alkol ile 72 paket bandrolsüz sigara ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.
Etiketler: Sahte Alkol Sahte İçki
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