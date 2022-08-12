Aksaray'da yasa dışı bahsin önlenmesi ve vatandaşların bilinçlendirilmesi için İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelindeki iddia bayileri ve internet kafelerde denetim gerçekleştirildi.

SİBERAY faaliyetleri çerçevesinde başlatılan, `Yasa dışı bahse kırmızı kart` denetimlerinde öncelikli olarak iddia bayilerine ani baskınlar yapıldı. Polis ekipleri işletme sahipleri ve şans oyunları oynayan vatandaşları uyardı.

Yasa dışı bahsin getireceği olumsuzlukları anlatan ekipler iddia bayilerine afişler yapıştırarak vatandaşların bilinçlenmesini sağladı. Daha sonra internet kafeleri denetleyen polis ekipleri kafe işletmecilerine yasa dışı siteler hakkında bilgi vererek uyarılarda bulundu. İnternet kafelere de afişler bırakan polis ekipleri denetimlerin süreklilikle devam edeceğini söyledi.

Yasa dışı internet siteleri üzerinden oynanan kumarın hem cezasının olduğunu hem de aile içi şiddete yol açtığını belirten Aksaray Barosu Avukatlarından Fatma Barkuz, “Yasa dışı bahis oynatmanın cezası 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezasıdır. Bunun yanı sıra yasa dışı bahis sitelerinde kumar oynamanın cezası 5 bin TL ile 20 bin TL arasında değişmektedir. Bu gibi kötü sonuçlar vatandaşlarımızın aile içi şiddet olaylarına da karışmalarına sebebiyet vermektedir. Biz müvekkillerimize bu konuda yasa dışı bahis sitelerinde kumar oynamamalarını tavsiye ediyoruz” ifadelerine yer verdi.