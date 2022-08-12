Haber Giriş: 12 Ağustos 2022 Cuma 16:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Tarihi Bedesten Alışveriş Günleri"ne katıldı
[Fotograf: AA]
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Konya Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "Tarihi Bedesten Alışveriş Günleri" etkinliğinin açılışını yaptı.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kapu Camii'nde kılınan cuma namazı sonrasında vatandaşlar ve protokol eşliğinde tarihi Bedesten Çarşısı'nda bir süre yürüdü.
"Tarihi Bedesten Alışveriş Günleri" etkinliğine katılarak dua eden Erbaş, açılışın ve etkinliğin hayırlı olmasını diledi.
Erbaş, vatandaşlara aşure ikramında bulundu.
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