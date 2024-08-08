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Güncel
İHA 08.08.2024 16:29

Aksaray’da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 1 tutuklama

Aksaray’da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenleyen jandarma 2 şüpheliyi çeşitli uyuşturucu maddelerle birlikte yakalarken, adli makamlara sevk edilen şahıslardan 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aksaray’da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 1 tutuklama

Operasyon, Aksaray merkez sınırlarında bulunan bir ikamete yönelik gerçekleştirildi.

Uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri 2 şahsın uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle harekete geçen jandarma KOM ekipleri belirlenen ikamet ve kimlikleri tespit edilen N.C. ile H.Y. isimli şahısları takibe aldı. Bir süre yapılan teknik ve fiziksel takipte yeterli delile ulaşan jandarma ekipleri operasyon için düğmeye bastı. İkamete gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan geniş çaplı aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 2 adet tabanca, 7 adet tabanca fişeği, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 12 bin 270 TL ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden H.Y. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken N.C. isimli şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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