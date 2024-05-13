Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri 2 şahsın uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen ekipler kimlik ve adresleri belirlenen 2 şüpheliyi takibe aldı.

2 gün yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından yeterli delillere ulaşan jandarma ekipleri operasyon için düğmeye bastı.

Çeşitli uyuşturucu maddeler ve aparatları ele geçirildi

Merkez ilçe mülki sınırları içerisinde yer alan ikamete yönelik gerçekleştirilen operasyonda Y.Y. ve P.T. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Evde yapılan aramalarda ise 25 gram sentetik uyuşturucu, 17 gram metamfetamin, 15 adet uyuşturucu hap, 1 adet ruhsatsız tabanca, 40 adet tabanca fişeği, 1 adet kelebek bıçak ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

2 şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürülürken olayla ilgili tahkikat başlatıldı.