Parçalı Bulutlu 10.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 13.05.2024 17:12

Balıkesir’de bir haftada 18 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir’de bir haftada yurda yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 18 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Balıkesir’de bir haftada 18 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotograf: AA]

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler yaptıkları istihbarı çalışmalar neticesinde, 06-12 Mayıs 2024 tarihlerinde göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında Ayvalık ve Manyas ilçelerinde toplam 3 operasyon yaptı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda, Afganistan uyruklu 18 düzensiz göçmeni yakaladı.

Operasyonda, göçmenlerin kaçışını organize ettikleri belirlenen 1 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir’de bir haftada 18 düzensiz göçmen yakalandı

1 otomobil, 42 bin TL ve 200 Euro ele geçirildi

Operasyonlarda yapılan aramalarda ise 1 otomobil, 42 bin 420 TL ve 200 Avro nakit para ele geçirildi.

Adli makamlara sevk edilen insan kaçakçısı tutuklandı.

Jandarmadaki işlemleri sonrası mahkemeye çıkarılan organizatör tutuklanırken, düzensiz göçmenler işlemleri yapılması için il göç idaresine teslim edildi.

ETİKETLER
Balıkesir Düzensiz Göçmenler Göç
Sıradaki Haber
Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:08
Hindistan'da reklam panosunun devrilmesi sonucu ölenlerin sayısı 14'e çıktı
11:01
Rusya Savunma Bakanlığı Personel Dairesi Başkanı Kuznetsov rüşvetten tutuklandı
10:59
BM'ye göre, Refah'ta yaklaşık 450 bin kişi zorla yerinden edildi
10:57
ABD Başkanı Biden, Rusya'dan zenginleştirilmiş uranyum ithalatını yasaklayan tasarıyı imzaladı
11:01
Kamuda eğitim sertifikalarında blokzincir dönemi
10:53
Cenevre Üniversitesi'ndeki Filistin'e destek eylemine polis müdahale etti
Çorum'da kar yağışı etkili oldu
Çorum'da kar yağışı etkili oldu
FOTO FOKUS
Anadolu'daki ahşap direkli ve tavanlı camilerin en büyüğü: Eşrefoğlu Camii
Anadolu'daki ahşap direkli ve tavanlı camilerin en büyüğü: Eşrefoğlu Camii
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ