Balıkesir’de bir haftada 18 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler yaptıkları istihbarı çalışmalar neticesinde, 06-12 Mayıs 2024 tarihlerinde göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında Ayvalık ve Manyas ilçelerinde toplam 3 operasyon yaptı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda, Afganistan uyruklu 18 düzensiz göçmeni yakaladı.

Operasyonda, göçmenlerin kaçışını organize ettikleri belirlenen 1 şüpheli gözaltına alındı.

1 otomobil, 42 bin TL ve 200 Euro ele geçirildi

Operasyonlarda yapılan aramalarda ise 1 otomobil, 42 bin 420 TL ve 200 Avro nakit para ele geçirildi.

Adli makamlara sevk edilen insan kaçakçısı tutuklandı.

Jandarmadaki işlemleri sonrası mahkemeye çıkarılan organizatör tutuklanırken, düzensiz göçmenler işlemleri yapılması için il göç idaresine teslim edildi.