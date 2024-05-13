Parçalı Bulutlu 10.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 13.05.2024 17:07

Eskişehir'de iş makinesiyle izinsiz kazı yapan 8 şüpheli yakalandı

Eskişehir'in Alpu ilçesinde tarihi eser bulmak amacıyla iş makinesiyle kaçak kazı yapan 8 kişi, suçüstü yakalandı.

Eskişehir'de iş makinesiyle izinsiz kazı yapan 8 şüpheli yakalandı
[Fotograf: AA]

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüpheliler tarafından 1'inci derece arkeolojik sit alanı içerisinde tarihi eser bulmak amacıyla paletli ekskavatör kepçeyle kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaşıldı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda 8 şüpheli kaçak kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı.

Eskişehir'de iş makinesiyle izinsiz kazı yapan 8 şüpheli yakalandı

Kamera, fener ve tarama cihazı gibi yardımcı materyaller ele geçirildi

Kazı alanında, tarama cihazı, yılan kamera, 6 el feneri, 2 parça halinde küp parçası, 4 bakır çubuk ve 10 metre bakır tel ele geçirildi.

Ekskavatör kepçeye ekiplerce el konulan operasyonda, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheliler hakkında "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan soruşturma başlatıldı.

ETİKETLER
Eskişehir Kaçak Kazı Kaçakçılık
Sıradaki Haber
Isparta’da kumar operasyonu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:08
Hindistan'da reklam panosunun devrilmesi sonucu ölenlerin sayısı 14'e çıktı
11:01
Rusya Savunma Bakanlığı Personel Dairesi Başkanı Kuznetsov rüşvetten tutuklandı
10:59
BM'ye göre, Refah'ta yaklaşık 450 bin kişi zorla yerinden edildi
10:57
ABD Başkanı Biden, Rusya'dan zenginleştirilmiş uranyum ithalatını yasaklayan tasarıyı imzaladı
11:01
Kamuda eğitim sertifikalarında blokzincir dönemi
10:53
Cenevre Üniversitesi'ndeki Filistin'e destek eylemine polis müdahale etti
Çorum'da kar yağışı etkili oldu
Çorum'da kar yağışı etkili oldu
FOTO FOKUS
Anadolu'daki ahşap direkli ve tavanlı camilerin en büyüğü: Eşrefoğlu Camii
Anadolu'daki ahşap direkli ve tavanlı camilerin en büyüğü: Eşrefoğlu Camii
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ