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Güncel
İHA 07.08.2023 15:02

Aksaray’da 8 katlı apartmanda yangın

Aksaray’da 8 katlı binanın girişinde bulunan restoranın mutfak bacasında çıkan yangın paniğe neden oldu. Tüm bina dumanlar altında kalırken polis ve itfaiye binayı tahliye etti.

Aksaray’da 8 katlı apartmanda yangın

Aksaray’da restoranın mutfak kısmında bulunan ve binanın çatısına kadar uzanan bacasında yangın çıktı.

Bacanın içten tutuştuğu yangında tüm bina dumanlar altında kalırken, durumu fark eden apartman sakinleri hemen 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine intikal eden Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de dumanlar içinde kalan apartmanın tüm dairelerini tahliye etti.

112 Acil Yardım ekiplerinin hazır beklediği yangında şans eseri yaralı veya zehirlenen olmazken yangın 1 saat süren çalışma sonucu tamamen sündürüldü. 

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