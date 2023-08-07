Aksaray’da 8 katlı apartmanda yangın

Aksaray’da restoranın mutfak kısmında bulunan ve binanın çatısına kadar uzanan bacasında yangın çıktı.

Bacanın içten tutuştuğu yangında tüm bina dumanlar altında kalırken, durumu fark eden apartman sakinleri hemen 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine intikal eden Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de dumanlar içinde kalan apartmanın tüm dairelerini tahliye etti.

112 Acil Yardım ekiplerinin hazır beklediği yangında şans eseri yaralı veya zehirlenen olmazken yangın 1 saat süren çalışma sonucu tamamen sündürüldü.