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Güncel
İHA 05.12.2023 16:37

Aksaray jandarmadan şok uygulama

Halkın huzur ve güveninin sağlanması, meydana gelebilecek olayların önüne geçilmesi amacıyla çeşitli çalışmalar yapan jandarma ekipleri; ilçe, belde, köy ve karayollarında geniş güvenlik önlemleri altında şok uygulamalar yapıyor.

Aksaray jandarmadan şok uygulama

Aksaray İl Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş ve trafik şubesi ekipleri halkın huzur ve güven ortamının sağlanması, meydana gelebilecek olayların önüne geçilmesi amacıyla uygulama ve denetimlerini sürdürüyor.

Aksaray genelinde ilçe, belde, köy ve karayollarında görev alan jandarma trafik ve asayiş tarafından alınan güvenlik önlemleri altında şok uygulama yapıyor. Durdurulan araç sürücüleri ve araçta bulunan yolcular bir bir kontrol edilirken, Genel Bilgi Taramasından (GBT) geçirilen vatandaşlar uyarılarak yol veriliyor. Araçlarında plakadan sorgulamasından geçirildiği uygulamalar gün boyu gece gündüz olarak belirli aralıklarla sürdürülüyor.

Jandarma ekipleri ayrıca sürücüleri de başta hız yapmamaları ve diğer trafik kuralları çerçevesinde bilgilendiriyor. Uygulama süresince her hangi bir olumsuzluğa karşı jandarma ekipleri uzun namlulu silahlarla olası bir duruma karşı güvenlik önlemi alıyor. 

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