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Güncel
AA 05.12.2023 16:35

Yozgat'ta Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında etkinlik düzenledi.

Yozgat'ta Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi

Yozgat Belediyesi Bilal Şahin Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Vali Mehmet Ali Özkan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutladı.

Özel insanlar konusunda ülkede son derece ciddi aşamalar kaydedildiğini aktaran Özkan, "Aslında engelli yok, engel koyan bizler varız. Binasına, sokağına, aracına, yoluna, engeller oluşturan bizler varız. Yeri geldiğinde kentlerimizde, sokaklarımızda, yeri geldiğinde köylerimizde eksikliklerimizle her ne kadar iyi niyetimiz olsa da özel insanlarımızın önüne engeller koyan bizler varız. Bu engelleri kaldırmak ve onların hayatlarını kolaylaştırmak üzere çalışma yapmakta hepimizin ödevi, hepimizin görevi." dedi.

Konuşmanın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki kurumlarda kalan engelliler, tango, tiyatro ve folklor gösterisi sundu. Etkinlik, Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin müzik dinletisiyle sona erdi.

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