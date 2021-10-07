Başkan Dinçer, restorasyon çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Dinçer, yaptığı açıklamada, restorasyon çalışmaları ile şehrin kültürel değerlerine sahip çıktıklarını söyledi.

Restorasyon çalışmalarıyla geçmişten gelen değerlerin gelecek kuşaklara aktarıldığını anlatan Dinçer, "Kentimiz ve kültürümüz için önemli zatların manevi iklimini gelecek kuşaklara aktarmak istiyoruz. Böylece geçmiş ile gelecek arasında köprü kuruyoruz. Şehrimiz 'evliyalar kenti, evliyalar diyarı' olarak biliniyor. Şehrimizin köklü bir geçmişi olduğunu biliyoruz ve çalışmalarımızda bu minvallerde sürdürüyoruz." diye konuştu.