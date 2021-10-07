Haber Giriş: 7 Ekim 2021 Perşembe 12:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Siirt'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 kişi tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Siirt'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişiden 1'i tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ülkü Mahallesi'nde R.T. ve B.Ö'nün uyuşturucu alışverişi yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Suçüstü yakalanan şüphelilerin üst aramasında 3 fişek eroin ele geçirildi.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden R.T. tutuklandı.
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