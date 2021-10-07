Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ülkü Mahallesi'nde R.T. ve B.Ö'nün uyuşturucu alışverişi yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Suçüstü yakalanan şüphelilerin üst aramasında 3 fişek eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden R.T. tutuklandı.