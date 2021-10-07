Kültürpark Ahşap Sahne'deki etkinliğe Konak Şehit Ömer Halisdemir Bilim ve Sanat Merkezi eğitmenleri, Kıbrıs Şehitleri Ortaokulu öğrenci ve öğretmenleri ile Mimar Sinan Ortaokulu öğrenci ve öğretmenleri katıldı.

Atölye çalışmalarında mikroskopla inceleme, virüs prototipi, insan ciğeri prototipi, enerji paneli uygulaması, motorlu araç atölyesi, üflemeden balon şişirme faaliyetleri gerçekleştirildi.

Çocuklar, deneylerle uygulamalı öğrenme şansı elde ederek kendilerini geliştirme fırsatı buldu.