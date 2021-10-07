Haber Giriş: 7 Ekim 2021 Perşembe 11:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kenya'da koronavirüs: Mahkumların yarısından fazlasına aşı yapıldı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Doğu Afrika ülkelerinden Kenya'daki mahkumların yarısından fazlasına koronavirüs aşısı yapıldığı açıklandı.
Kenya Cezaevleri Genel Komiseri Wycliffe Ogallo, Uluslararası Kızılhaç Komitesinin (ICRC) desteğiyle mahkumların aşılandığını açıkladı.
Ülke genelindeki hapishanelerde bulunan mahkumların yarısından fazlasının COVID-19'a karşı aşılandığı ve bu oranın bazı hapishanelerde yüzde 80'e ulaştığı duyuruldu.
Kenya Sağlık Bakanlığı, 29 Eylül'de yaptığı açıklamada, ülke genelindeki 50 bin mahkumu aşılamayı hedeflediklerini söylemişti.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri Koronavirüs Aşısı Afrika
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