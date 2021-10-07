Kenya Cezaevleri Genel Komiseri Wycliffe Ogallo, Uluslararası Kızılhaç Komitesinin (ICRC) desteğiyle mahkumların aşılandığını açıkladı.

Ülke genelindeki hapishanelerde bulunan mahkumların yarısından fazlasının COVID-19'a karşı aşılandığı ve bu oranın bazı hapishanelerde yüzde 80'e ulaştığı duyuruldu.

Kenya Sağlık Bakanlığı, 29 Eylül'de yaptığı açıklamada, ülke genelindeki 50 bin mahkumu aşılamayı hedeflediklerini söylemişti.