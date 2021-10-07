Haber Giriş: 7 Ekim 2021 Perşembe 10:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Avrupa'da doğal gaz fiyatları megavatsaat başına 100 euronun altına geriledi
[Fotoğraf: AA]
Avrupa'da en fazla derinliğe sahip Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören Kasım vadeli kontratlarda doğal gazın fiyatı bugün saat 10.10 itibarıyla yüzde 43,75 azalarak 90 euroya düştü.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün yaptığı açıklamada, Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gaz sevkiyatının 2021'deki seviyeleri geçeceğini belirtmesinin ardından doğal gaz fiyatlarında düşüş yaşanıyor.
Kasım vadeli kontratlar için ekim başında 96 euro seviyesinde bulunan doğal gaz fiyatları, TTF'de işlem gören yine Kasım vadeli kontratlar için 6 Ekim'de megavatsaat başına 160 euroya kadar çıkarak rekor kırmıştı.
Söz konusu ticaret noktasında doğal gazın fiyatı, Putin'in açıklamalarının ardından düşmeye başladı ve bugün saat 10.10 itibarıyla ise dünkü rekor seviyeye göre yüzde 43,75 azalarak 90 euroya geriledi.
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