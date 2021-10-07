Haber Giriş: 7 Ekim 2021 Perşembe 10:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uşak'ta kargo firmasına ait iş yerindeki yangın söndürüldü
[Fotoğraf. AA]
Uşak'ta kargo firmasına ait iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu.
Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'ndeki kargo firmasına ait iş yerinde sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine belirtilen adrese 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İş yerinin kapalı olduğu saatte çıktığı belirtilen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
İş yerinin kullanılamaz hale gelmesine sebep olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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