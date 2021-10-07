İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ürünleri satan ve nakledenlerin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İpekyolu ilçesindeki eve operasyon düzenlendi.

Evde ve bir araçta yapılan aramada, 24 külçe halinde 99 kilo 940 gram gümrük kaçağı gümüş, 519 cep telefonu ile 497 aksesuar ve 140 paket sigara bulundu.

Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı