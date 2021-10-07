İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, merkez Karatay ilçesi Eski Sanayi'deki drift görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, paylaştığı görüntülerden otomobil sürücüsünün İ.Ş. olduğunu belirlendi.

Motorize ekipler tarafından kısa sürede yakalanan sürücüye 6 bin 700 lira idari para cezası kesildi, ehliyetine iki ay süreyle el konuldu.