Günlük bazda dün 879 bin 463 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 871 bin 369 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 38,8 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 14 ile linyit santralleri ve yüzde 12,5 ile rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan, dün 7 bin 720 megavatsaat elektrik ithalatı, 15 bin 620 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.