Karagümrük Mahallesi Sarmaşık Sokak'ta karşılaşan, aralarında husumet bulunan iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Gruptakilerin çevredeki sokaklara dağılarak devam ettirdiği kavgada, Ergün T. ile oğlu Emrah T. silahla vurularak yaralandı.

Sokaktaki bakkalın çırağı Çağatay Ö. de kavga sırasında darbedildi.

Olay yerinin yakınındaki polis merkezinden silah seslerini duyan ekiplerin harekete geçtiğini gören saldırganlar, silahları sokaklara atarak kaçtı.

Yaralı 3 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.

Polis ekiplerinin müdahale ettiği olayda, gruptakilerin bir kısmı evlerinde silahlarıyla yakalandı. Olaya ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı.

Bu arada, çıkan çatışmada bazı iş yerleri de zarar gördü.

Öte yandan, silahlı kavga, çevredeki güvenlik kameralarınca ve vatandaşlar tarafından kaydedildi. Görüntülerde, sokak aralarında çatışan gruptakilere olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesi yer alıyor.