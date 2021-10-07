Haber Giriş: 7 Ekim 2021 Perşembe 12:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de kablo hırsızlığı yapan iki zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde iletişim ve enerji nakil hatlarından bakır kablo çalan 2 zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, enerji ve haberleşme nakil hatlarından bakır kablo çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheli C.G. ve E.Z'yi gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Zanlıların, kabloları çalması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Etiketler: Osmaniye
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