Haber Giriş: 24 Nisan 2022 Pazar 09:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem
[Fotoğraf: Arşiv]
AFAD'ın verilerine göre, Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem oldu.
Açıklama AFAD'ın internet sitesinde yer aldı.
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 7.14'te 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 24, 2022
Büyüklük : 4.4 (Mw)
Yer : Akdeniz, 25.63 km.Dodecanese (Yunanistan), 177.37 km. Datça (Mugla)
Tarih-Saat : 24.04.2022, 07:14:03 TSİ
Enlem : 35.1115 N
Boylam : 26.9310 E
Derinlik : 16.26 km
Detay : https://t.co/clqHi9wmMY@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Sarsıntı, 16 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Etiketler: Akdeniz Bölgesi Deprem
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