Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan, Ahilik Haftası kutlamalarının merkezinin Konya olacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığını, kutlamaların Kırşehir merkezli tüm illerde devam edeceğini söyledi.

Erkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ahi Evran Veli'nin 13. yüzyılda Kayseri, Denizli ve Konya'da faaliyetlerde bulunduktan sonra Kırşehir'e geldiğini, ömrünün sonuna kadar burada yaşadığını ve kabrinin de bu şehirde olduğunu anımsattı.

Bu nedenle Kırşehir'in Ahiliğin kalbi ve merkezi olarak kabul edildiğini belirten Erkan, Türkiye'de Ahilik ile ilgili en büyük ve 81 ili kapsayan etkinlik olan Ahilik Haftası kutlamalarının Ahilik Haftası Kutlamaları Yönetmeliği hükümlerine göre Ticaret Bakanlığı tarafından koordine edilerek yürütüldüğünü, aynı yönetmelikte "kutlamaların merkezinin Kırşehir olduğu" ifadesinin yer aldığını dile getirdi.

Kırşehir'in merkez olduğu kutlama programının Ticaret Bakanlığının koordinasyonunda Ahilik Kutlamaları Merkez Kurulu kararıyla belirlendiğini ifade eden Erkan, kurulda Ahilikle ilgili kurum ve kuruluşların dışında Kırşehir Valiliği, Belediyesi, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Ahi Evran Üniversitesi başta olmak üzere şehrin temsilcilerinin yer aldığını söyledi.

Erkan, Kırşehir'deki etkinliklere devletin en yüksek seviyesinde katılım sağlandığını ve diğer illerden esnaf ve sanatkar temsilcilerinin kentte misafir edildiğini belirterek, "Bakanlığımız sadece Ahilik Haftası kutlamalarında değil, Ahilik kültürünün yaşatılması ve tanıtılmasıyla ilgili faaliyette de Kırşehir'i odak noktası kabul eder." dedi.

Yönetmelikte değişiklik yok

Ahilik Haftası Kutlamaları Yönetmeliği'nde değişiklik olmadığını vurgulayan Erkan, Kırşehir'de farklı kurumlarla görüşerek bir sonraki Ahilik kutlamasının hazırlıklarını ve ön çalışmalarını değerlendirdiklerini bildirdi. Erkan, "Ahilik Kırşehir'den doğan bir güneştir. Tüm dünyayı aydınlatacaktır. Ahilik yönetmeliğinde bir değişiklik yok. Yine Kırşehir merkezli olarak kutlanacaktır. Ahiliğin başkenti Kırşehir." diye konuştu.

"Ahi Evran-ı Veli Vakfının merkezi de Kırşehir'deki külliye olacak"

Bu konuda yönetmeliğin açık ve net olduğunu vurgulayan Erkan, "(Ahilik Kırşehir'de değil Konya'da kutlanacak) şeklindeki açıklamalar siyasilerin yanlış algılaması ve basına yanlış aksettirmesinden kaynaklandı. Ahilik Kırşehir merkezli olarak 81 ilde kutlanıyor zaten. Ahilik Kırşehir'e hapsedilecek bir değer değildir. Sadece başkenti Kırşehir'dir." dedi.

Erkan, Ahiliğin dünyaya tanıtılması için de birçok faaliyet yürüttüklerini belirterek, Ticaret Bakanlığının Kırşehir Ahi Evran Külliyesi yapımına büyük destek sağladığını söyledi. Erkan, Ahilik bilincini yeni nesillere aktarmak için kurulması planlanan Ahi Evran-ı Veli Vakfının merkezinin de Kırşehir'deki külliye olacağını kaydetti.

Kaynak: AA