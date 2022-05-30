Haber Giriş: 30 Mayıs 2022 Pazartesi 13:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ağrı'da vatandaşlar piknik alanlarını doldurdu
[Fotoğraf: AA]
Ağrı'da ısınan havayı fırsat bilen vatandaşlar, aileleriyle piknik alanlarında mangal yakıp vakit geçirdi.
İklim koşullarının mevsim normallerine döndüğü kentte, güneşli hava ve hafta sonunu fırsat bilenler, ağaçların yoğun olduğu ve çevresi düğün çiçekleriyle sararan piknik alanlarını tercih etti.
Özellikle Yazıcı Barajı yolu üzerinde yapılan piknik bahçelerinde yoğunluk oluşturan vatandaşlar, aileleriyle akarsu kenarındaki çardaklarda mangal yaktı.
Buralarda piknik yapıp dinlenenlerin çocukları da yapay olarak yapılan göletlerde deniz bisikletlerine binerek eğlendi.
Etiketler: Ağrı Hava Sıcaklıkları
Son Haberler
- 14:05
- 14:02
- 14:01
- 13:51
- 14:04
Sıradaki Haber
Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz