İklim koşullarının mevsim normallerine döndüğü kentte, güneşli hava ve hafta sonunu fırsat bilenler, ağaçların yoğun olduğu ve çevresi düğün çiçekleriyle sararan piknik alanlarını tercih etti.

Özellikle Yazıcı Barajı yolu üzerinde yapılan piknik bahçelerinde yoğunluk oluşturan vatandaşlar, aileleriyle akarsu kenarındaki çardaklarda mangal yaktı.

Buralarda piknik yapıp dinlenenlerin çocukları da yapay olarak yapılan göletlerde deniz bisikletlerine binerek eğlendi.