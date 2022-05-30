Haber Giriş: 30 Mayıs 2022 Pazartesi 13:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Kırklareli'nin Vize ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.
Kırklareli'nin Vize ilçesinde jandarma ekipleri, Balkaya ve Aksicim köylerinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, H.S, Ö.S. ve M.S. ve R.B'yi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı, kazıda kullanılan malzemelere el koydu.
Gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Kaçak Kazı Kırklareli
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