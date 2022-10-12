Kızılay'ın kadın gönüllüleri, Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla Ozanlar Yatılı Bölge Ortaokulu'nun pansiyonunda kalan ve çoğunluğu uzak köylerden gelen kız öğrenciler için etkinlik düzenledi.

Yanlarına aldıkları yaş pastalarla pansiyona giden gönüllüler, öğrencilerle sohbet edip vakit geçirdi.

Daha sonra kesilen yaş pastalar, kız öğrencilerin yanı sıra erkek öğrencilere de ikram edildi.

Gönüllülerden Neslihan Taşdemir, "Yaklaşık 120 öğrenciye pasta ikram ettik. Amacımız çocuklarla zaman geçirmek ve her zaman onların yanında olduğumuzu göstermek istiyoruz. Kızılay olarak her alanda varız. Daha önce de bu okulda çeşitli etkinlikler yaptık. Öğrenciler yazdıkları dilekleri de kutularımıza attı" dedi.