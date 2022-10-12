Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğü ile Çocuk Hizmetleri Bürosunun işbirliğiyle müdürlük bünyesinde açılışı yapılan kütüphaneye 2017'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Şehit Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in adı verildi.

Hükümlülerin kitap okuma alışkanlığını kazanmaları amacıyla kurulan ve 2 bin 300 kitabın yer aldığı kütüphanede hükümlüler hem kitap okuyabilecek hem de okumak istedikleri kitabı 15 günlüğüne ödünç alabilecek.

Çeşitli kıyafetlerin bulunduğu sosyal markette ise hükümlülerin ayni ihtiyaçları karşılanacak.

Kütüphane ve sosyal marketin açılışına, Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Denetimli Serbestlik Müdürü Mehmet Ali Kara ile Gençlik, Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan ile ilgililer katıldı.