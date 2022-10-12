İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, gazetecilere, İslahiye'de 80 çiftçinin 4 bin 500 dönümde, Nurdağı'nda ise 100 çiftçinin 8 bin dönüm alanda pamuk üretimi yaptığını söyledi.

Pamuk hasadında geçen yılla aynı oranda rekoltenin beklendiğini dile getiren Köse, hasatta dönüm başına 400 ila 600 kilogram arasında verim alınacağını kaydetti.​​​​​​​