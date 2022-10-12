Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba 14:04Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Sokak köpekleri 17 tavuğu telef etti
[Fotograf: İHA]
Rize'de kümese giren başıboş sokak köpekleri 17 tavuğu telef etti, 3 tavuğu ise kümes sahibi yaralı olarak kurtardı.
Fener Mahallesi'nde sokak köpekleri gece saatlerinde Kamil Muratoğlu'nun kümesine girdi. Köpekleri gören vatandaş kümes sahibi Muratoğlu’na haber verdi.
17 hayvanının telef olduğunu gören Muratoğlu yaralı olanları fark edince hemen veteriner çağırdı.
7 tane başı boş sokak köpeğinin hayvanları telef ettiğini gördüğünü anlatan Kamil Muratoğlu, "Baktığımda köpekler kümesin etrafında örülü teli parçalayarak içeriye girmişler. Çıkıp baktığımda 7 tane köpekle karşılaştım. Kulaklarında küpe göremedim. Dışarıya baktım 17 tane tavuk ölmüş, 3 tane de yaralı tavuk var" dedi.
Etiketler: Köpek
Son Haberler
- 15:31
- 15:19
- 15:19
- 15:14
- 15:11
Sıradaki Haber
Ciritçi aile koşum aletlerinden koleksiyon oluşturdu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz