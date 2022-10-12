Fener Mahallesi'nde sokak köpekleri gece saatlerinde Kamil Muratoğlu'nun kümesine girdi. Köpekleri gören vatandaş kümes sahibi Muratoğlu’na haber verdi.

17 hayvanının telef olduğunu gören Muratoğlu yaralı olanları fark edince hemen veteriner çağırdı.

7 tane başı boş sokak köpeğinin hayvanları telef ettiğini gördüğünü anlatan Kamil Muratoğlu, "Baktığımda köpekler kümesin etrafında örülü teli parçalayarak içeriye girmişler. Çıkıp baktığımda 7 tane köpekle karşılaştım. Kulaklarında küpe göremedim. Dışarıya baktım 17 tane tavuk ölmüş, 3 tane de yaralı tavuk var" dedi.