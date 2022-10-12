Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba 13:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Su kuyusuna düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
[Fotograf: AA]
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kullanılmayan su kuyusuna düşen köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Sevgi Mahallesi'nde boş arazideki kuyuya bir köpeğin düştüğünü fark eden vatandaşlar, itfaiyeden yardım istedi.
Olay yerine gelen Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü görevlileri, hayvanı kurtarmak için merdiven kullandı.
Merdivenle kuyuya inen ekipler köpeği dışarı çıkardı.
Etiketler: Kırklareli İtfaiye
Son Haberler
- 14:02
- 13:59
- 13:53
- 13:59
- 13:48
Sıradaki Haber
Çeçe Sultan Türbesi ve Camisi restore edilecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz