Ağrı’da Erasmus projesi kapsamında 76 kişi Avrupa’ya gitti

Katılımcılar, Avrupa’daki eğitim kurumlarında mesleki ve kültürel gelişimlerini destekleyen eğitimler aldılar.

Proje kapsamında gerçekleştirilen geziye, merkez ilçe ve 7 ilçede müdürlüğe bağlı anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde konsorsiyum olan 26 okuldan toplam 66 öğretmen ve 10 öğrenci katıldı.

Gezi boyunca katılımcılar, Avrupa’daki eğitim kurumlarını ziyaret ederek, kurslar, iş başı gözlemler ve öğrenme faaliyetleri gibi eğitimler aldılar. Ayrıca, Avrupa’nın kültürel mirası ve çeşitliliği hakkında bilgi edindiler.

Gezi sonunda katılımcılara Erasmus Europass belgeleri ve katılım sertifikaları verildi.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, projenin başarıyla tamamlandığını açıkladı:

“Erasmus Okul Eğitimi Akreditasyon Projesi ile öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı amaçladık.Avrupa’daki eğitim sistemleriyle karşılaştırma yaparak, en iyi uygulamaları öğrenmek ve paylaşmak istedik. Ayrıca, Avrupa’nın ortak değerlerini tanımak ve yaymak için fırsat oluşturduk. Katılımcılarımızın edindikleri deneyimleri okullarına ve toplumlarına aktaracaklarına inanıyorum."