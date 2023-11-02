Çok Bulutlu 18.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 02.11.2023 16:25

Ağrı’da Erasmus projesi kapsamında 76 kişi Avrupa’ya gitti

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 2022 yılında hibe almaya hak kazandığı Erasmus Okul Eğitimi Akreditasyon Projesi ile 26 okuldan 66 öğretmen ve 10 öğrenciyi Almanya, Çek Cumhuriyeti ve Romanya’ya gönderdi.

Ağrı’da Erasmus projesi kapsamında 76 kişi Avrupa’ya gitti
[Fotograf: İHA]

Katılımcılar, Avrupa’daki eğitim kurumlarında mesleki ve kültürel gelişimlerini destekleyen eğitimler aldılar.

Proje kapsamında gerçekleştirilen geziye, merkez ilçe ve 7 ilçede müdürlüğe bağlı anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde konsorsiyum olan 26 okuldan toplam 66 öğretmen ve 10 öğrenci katıldı.

Gezi boyunca katılımcılar, Avrupa’daki eğitim kurumlarını ziyaret ederek, kurslar, iş başı gözlemler ve öğrenme faaliyetleri gibi eğitimler aldılar. Ayrıca, Avrupa’nın kültürel mirası ve çeşitliliği hakkında bilgi edindiler.

Gezi sonunda katılımcılara Erasmus Europass belgeleri ve katılım sertifikaları verildi.

Ağrı’da Erasmus projesi kapsamında 76 kişi Avrupa’ya gitti

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, projenin başarıyla tamamlandığını açıkladı:

“Erasmus Okul Eğitimi Akreditasyon Projesi ile öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı amaçladık.Avrupa’daki eğitim sistemleriyle karşılaştırma yaparak, en iyi uygulamaları öğrenmek ve paylaşmak istedik. Ayrıca, Avrupa’nın ortak değerlerini tanımak ve yaymak için fırsat oluşturduk. Katılımcılarımızın edindikleri deneyimleri okullarına ve toplumlarına aktaracaklarına inanıyorum."

ETİKETLER
Ağrı
Sıradaki Haber
Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:36
Rusya: Gazzelilerin Sina Yarımadası'na nakledilmesi bölgedeki durumu kötüleştirecek
17:36
ABD ve Kanada savaş gemileri Tayvan Boğazı'ndan geçti
17:29
Kızılay Haftası’nda Türkiye'nin sembol yapıları kırmızıya büründü
17:35
Gençlere evlilik desteği 4 ilde başlayacak
17:34
Emine Erdoğan, lider eşleri ve BM Habitat İcra Direktörü Sharif ile görüştü
17:21
Muğla uyuşturucu operasyonlarında 19 tutuklama
İnsani yardım taşıyan tırlar, Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye girdi
İnsani yardım taşıyan tırlar, Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye girdi
FOTO FOKUS
Karagöz: AA ve TRT'nin Filistin'de çektiği görüntüler delil olacak
Karagöz: AA ve TRT'nin Filistin'de çektiği görüntüler delil olacak
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ