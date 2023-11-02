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Güncel
İHA 02.11.2023 16:13

Türk Polisinin Türk Bayrağı hassasiyeti yürekleri ısıttı

Gümüşhane’de kırmızı ışıkta beklerken yola düşen Türk bayrağını hızlıca alan polis memurunun güvenlik kameralarına yansıyan görüntüsü yürekleri ısıttı.

Türk Polisinin Türk Bayrağı hassasiyeti yürekleri ısıttı

Geçtiğimiz günlerde kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 100. yılı nedeniyle şanlı Türk bayrağıyla süslenen Gümüşhane caddeleri ve yollarında yürekleri ısıtan bir görüntü güvenlik kameralarına yansıdı.

Karşıyaka kavşağındaki Muzaffer Demirhan üstgeçidinde asılı bir bayrak rüzgarın da etkisiyle yola düştü. O sırada kavşakta yeşil ışığın yanmasını bekleyen bir sürücü bayrağın yere düştüğünü görünce aracından inip koşarak akan trafiğe rağmen bayrağı yerden aldı.

O anların görüntüsü güvenlik kameralarına yansırken, polis memuru olduğu öğrenilen kişinin davranışı büyük beğeni topladı. Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü de görüntüleri sosyal medya hesaplarından “Teşkilatımızın şanlı bayrağımıza olan hassasiyetini bir kez daha gösteren mesai arkadaşımıza Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü olarak teşekkür ediyoruz” notuyla paylaştı.

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