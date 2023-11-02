Çok Bulutlu 18.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 02.11.2023 16:16

Denizli'de sürücüler polis ekipleri tarafından bilgilendirildi

Denizli'de sürücüler polis ekipleri tarafından emniyet kemeri ve kurallara uyma konusunda bilgilendirildi

Denizli'de sürücüler polis ekipleri tarafından bilgilendirildi
[TRT Haber (arşiv)]

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde trafik eğitim ve denetlemelerini artırdı.

Trafik yoğunluğunun yaşandığı bölgelerde uygulama yapan trafik polisleri, sürücüler ile vatandaşları emniyet kemeri kullanmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda bilgilendirme yaptı.

Yaşanabilecek kazaların önlenmesinin yanı sıra ölüm ve yaralanmaların oluşmaması için ikazlarda bulunulan sürücü ve araçların eksikliklerinin olup olmadığı da denetlendi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin emniyet kemeri kullanmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyardığı sürücü ve vatandaşlarda, eğitim ve denetimlerden duydukları memnuniyeti ifade etti.

ETİKETLER
Denizli
Sıradaki Haber
Türk Polisinin Türk Bayrağı hassasiyeti yürekleri ısıttı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:36
Rusya: Gazzelilerin Sina Yarımadası'na nakledilmesi bölgedeki durumu kötüleştirecek
17:36
ABD ve Kanada savaş gemileri Tayvan Boğazı'ndan geçti
17:29
Kızılay Haftası’nda Türkiye'nin sembol yapıları kırmızıya büründü
17:35
Gençlere evlilik desteği 4 ilde başlayacak
17:34
Emine Erdoğan, lider eşleri ve BM Habitat İcra Direktörü Sharif ile görüştü
17:21
Muğla uyuşturucu operasyonlarında 19 tutuklama
İnsani yardım taşıyan tırlar, Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye girdi
İnsani yardım taşıyan tırlar, Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye girdi
FOTO FOKUS
Karagöz: AA ve TRT'nin Filistin'de çektiği görüntüler delil olacak
Karagöz: AA ve TRT'nin Filistin'de çektiği görüntüler delil olacak
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ