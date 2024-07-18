Ağrı Dağı tırmanışlarında ölen dağcılar anıldı

Doğubayazıt Nuh'un Gemisi Arama ve Kurtarma Derneği Başkanı Ahmet Ertuğrul tarafından Ağrı Dağı'nın karşısında ve İran yolu üzerindeki bir restoranda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda, Ağrı Dağı tırmanışlarında hayatını kaybeden dağcılar için hazırlanan slayt izlendi.

Gazeteci ve belgesel yapımcısı Coşkun Aral, anma programında yaptığı konuşmada, dağın isminin kutsal kitaplarda da geçtiğini hatırlattı.

Ağrı'da ve diğer bölgelerde ölen dağcılara Allah'tan rahmet dileyen Aral, "Dünyada eşi benzeri olmayan, gerek su altı, gerek yüzeysel ve dağ silsilelerine sahip gözde bir coğrafyada yaşıyoruz. Gönül isterdi ki buralara hakkını vermek. Verdik mi, veremiyoruz. Ağrı Dağı bütün kutsal kitaplarda var olan ve geldiğinizde belki altımızda fokurdayan o magmanın etkisi olacak ki o mineraller bizim vücudumuzdaki minareleri etkiliyor ve ben buraya geldiğimde dünyanın en güzel uykusunu uyuyorum." diye konuştu.

"Ağrı Dağı'ndan esinlenip otel bile kuruldu"

Aral, böyle önemli değerlere sahip çıkılmasını isteyerek şöyle konuştu:

"Burada, bizden önceki kuşaklardan Ara Güler ustamız, filmlerle, belgesellerle ve fotoğraflarla tüm bu doğal güzellikleri dünyaya duyurdu. Ondan devralan bizler, ülkemiz, komşu ülkeler ve farklı ülkelerde bunların tanıtımını yaptık. Ahmet Ertuğrul'un kurduğu dernekle, Valilik ve Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle buraları yıllarca dünyaya tanıttık. Bırakın dünyayı, Hong Kong'dan gelip Ağrı Dağı'ndan esinlenip otel bile kuruldu. O tanıtım sırasında Pekin'deki büyükelçimizin Türkiye'ye gönderdiği o otelin sahibiyle de tanışma fırsatı bulmuştum. Adam bir kere tırmandı ve öylesine etkilendi ki Hong Kong'da 'Nuh'un Gemisi' adlı hotel kurdu."

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdür Yardımcısı Veli Altundağ ise jeolojik miras araştırmaları kapsamında Iğdır ile Ağrı Dağı ve çevresinde çeşitli çalışmalar yürüttüklerini anlattı.

Dernek başkanı Ahmet Ertuğrul da dağı daha çok tanıtmak için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, "Dernek olarak Ağrı Dağı'na sürekli tırmanış etkinlikleri yapıyoruz. Dağın daha çok bilinmesi için sürekli programlar düzenliyoruz. Bugün de Ağrı Dağı'nda hayatını kaybedenler için anma programı düzenledik. Misafirlerimizi otelimizde ağırlayıp daha sonra Ağrı Dağı'nın 3 bin 200 rakımda bulunan ilk kamp alanında misafir ettik." ifadesini kullandı.

Doğubayazıt Kaymakamı Murat Ekinci'nin de katıldığı programda, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hakkı Alma, Kültür ve Turizm Bakanlığı müşaviri Asım Keser, turizm uzmanı Ebumuhsin Bulut da konuşma yaptı.

Anma programının ardından katılımcılar, Ağrı Dağı'nın 3 bin 200 rakımdaki kamp alanını ziyaret edip, bölgede bir süre zaman geçirdi.