Çok Bulutlu 31.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 18.07.2024 14:33

Diyarbakır'da 1 milyon 123 bin 500 kök kenevir ele geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda, 1 milyon 123 bin 500 kök kenevir, 25 bin 500 kök skunk ve 135 kilogram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır'da 1 milyon 123 bin 500 kök kenevir ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucuları ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla dün ilçenin kırsal Birlik Mahallesi'nde "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Uğur Kartal Narko-Terör Operasyonu" gerçekleştirildi.

Operasyonda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

Şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Ele geçirilen kenevir ve skunk alınan numunelerin ardından imha edildi.

ETİKETLER
Diyarbakır Uyuşturucu
Sıradaki Haber
Şanlıurfa'da temizlik işçisinin motivasyon kaynağı Aşık Mahzuni Şerif
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:15
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi 'Nijer' iddiasını yalanladı
16:02
Yurt genelinde hava sıcaklığı artacak
15:53
Ursula von der Leyen bir kez daha AB Komisyonu Başkanı seçildi
15:26
ECB faiz oranını sabit tuttu
15:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İrlanda Meclis Başkanı Fearghail'i kabul etti
15:16
Ankara'da EGO otobüsünün devrildiği anın görüntülerine ulaşıldı
İsrail ordusu, Batı Şeria'da Filistinlilere ait 4 turistik villayı yıktı
İsrail ordusu, Batı Şeria'da Filistinlilere ait 4 turistik villayı yıktı
FOTO FOKUS
İzmir'de yangın
İzmir'de yangın
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ