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Güncel
AA 18.07.2024 14:38

Yozgatlı çiftçi lavanta bahçesinde hasada başladı

Yozgatlı çiftçi 2021 yılında yurt dışından getirdiği fidelerle kurduğu lavanta bahçesinde 3. kez hasat yapıyor.

Yozgatlı çiftçi lavanta bahçesinde hasada başladı
[Fotograf: AA]

Çifçi Harun Haliloğlu, 8 dönümlük bahçesinde lavantanın, hububata alternatif ürün araştırırken dikkatini çektiğini, bahçeyi 2021'de yurt dışından getirdiği 15 bin fideyle oluşturduğunu söyledi.

Lavantanın Türkiye'de yaygınlaşmaya başladığını, Yozgat'ın iklimine de çok uygun olduğunu belirten Haliloğlu, "Dördüncü yılımızda 3. hasadımızı yapıyoruz. Katma değerli ürün üretilmesi açısından lavanta, Yozgat için tavsiye edebileceğim bir ürün" dedi.

"Lavantanın yıllık  40-50 bin lira getirisi olabilir"

Lavantanın hububata göre çok daha avantajlı olduğunu ifade eden Haliloğlu, "Lavanta yağının litresini, ortalama 2 bin liraya satıyoruz. Bölgemizde tarlalar genellikle nadasla kullanılır. Bir yıl ekilir, bir yıl bekler. Bir hesap yapıldığında tarlaya buğday veya arpa yerine lavanta ekersek masrafı da düştüğümüzde yıllık 40-50 bin lira getirisi olabilir" diye konuştu.

Haliloğlu, lavantanın ilaç ve kimya sanayinde kullanıldığını, fazla üretilip ihracatının da yapılabileceğini belirtti.

Yozgatlı çiftçi lavanta bahçesinde hasada başladı

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