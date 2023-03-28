Kentte gece saatlerinde lodos etkili oldu. Sapanca geçişinde bir ağaç saat 03.00 sıralarında rayların üzerine devrildi.

Hatta bulunan elektrik tellerinin de bir bölümü koptu ve İstanbul yönü ulaşıma kapandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sapanca İtfaiye Grup Amirliği ve Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgede önlem aldıktan sonra ağacı raylardan kaldırdı.

Elektrik arızasının da giderilmesinin ardından demir yolu bakım ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası, ulaşım yeniden açıldı.