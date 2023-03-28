İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcısının talimatıyla uyuşturucu kullanımı ve ticaretini önlemeye yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda, operasyon düzenleyen ekipler, ismi bildirilmeyen şüphelinin ikametindeki aramada, 41,28 gram uyuşturucu madde, hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin lira ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.