Kaza Samsun-Çorum karayolu Kaymakcı mevkiinde meydana geldi. Habip Ayan (49) idaresindeki yakıt yüklü tanker, aynı istikamete seyir halinde olan Mizrabi Cihangir'in kullandığı traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle traktör ters dönüp sürüklendi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olan traktör sürücüsü ters dönen aracın altından çıkarılarak ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yol, traktörün kaldırılması ve yolun temizlenmesiyle tekrar araç trafiğine açıldı.

Tankerin sürücüsü gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor