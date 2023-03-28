Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı 12:03Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Tankerin arkadan çarptığı traktör ters döndü
Çorum’da yakıt yüklü tankerin arkadan çarptığı traktörün ters dönmesiyle altında kalan sürücü Mizrabi Cihangir (58) ağır yaralandı.
Kaza Samsun-Çorum karayolu Kaymakcı mevkiinde meydana geldi. Habip Ayan (49) idaresindeki yakıt yüklü tanker, aynı istikamete seyir halinde olan Mizrabi Cihangir'in kullandığı traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle traktör ters dönüp sürüklendi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olan traktör sürücüsü ters dönen aracın altından çıkarılarak ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yol, traktörün kaldırılması ve yolun temizlenmesiyle tekrar araç trafiğine açıldı.
Tankerin sürücüsü gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor
Etiketler: Çorum Trafik Kazası
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