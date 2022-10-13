28 yaşındaki Murat Aksoy, Taşçılar Mahallesi'nde babası Kadir Aksoy'a ait kızılağaçlarla kaplı arazide, doğayla baş başa zaman geçirmek için ahşap ev yapmaya karar verdi.

Aksoy, ilk olarak 2 ağaç gövdesi arasında, yerden 3 metre yükseklikte, 6 metrekarelik ahşap ev yaptı. Merdivenle çıkılan yapının alanını balkonla 8 metrekareye çıkaran Aksoy, sağlam olması için evi çelik tel, vida ve çivilerle ağaçlara sabitledi.

Ailesi ve arkadaşlarının ilgi göstermesi üzerine evin yetersiz kaldığını düşünen Aksoy, dört kızılağaç gövdesi arasına, ön cephesi yerden 5 metre, arka cephesi ise 10 metre yükseklikte, 2 katlı ve balkonlu 10 metrekarelik ikinci ahşap evi yaptı.

Misafirler alanda kamp da kuruyor

Aksoy, merdivenle çıkılan yeni evin 2. katına kuzine, masa ve sedir koyarak misafirlerini ağırlamaya başladı.

Evlerin aydınlatmasını 70-60 santimetrelik güneş paneli, jel akü ve invertör yardımıyla sağlayan Aksoy, kamera yardımıyla güvenliği de sağlıyor.

Murat Aksoy'un sosyal medya hesabından paylaştığı evler, bölgeyi ziyaret edenlerden ilgi görüyor. Bazı ziyaretçiler, hava şartlarının uygun olması durumunda ağaç evlerin bulunduğu alanda kamp kuruyor.

"Kalabalıktan uzak dinlenme alanımız oldu"

Murat Aksoy, salgın sürecinde kullanabileceği tek katlı bir ev yapmaya karar verdiğini anlatarak, "Tek katlı inşa ettiğimiz yer sakin, insanların kafa dinleyebileceği bir yer oldu. Ailemiz, mahalle halkının çok beğendiği ve çay içmeye, dinlenmeye geldiği yer oldu. Gittikçe büyüdü. Biz de beklemiyorduk. Evi duyan insanlar ilçeye, başka şehirlerden gelen kişiler eve misafir gelmeye başladı. Doğayı, kamp yapmayı seven bir kişi olduğum için keyifli ortam oluştu" dedi.

Malzemelerin büyük çoğunluğunu babasının marangoz atölyesinden temin ettiğini anlatan Aksoy, şöyle konuştu:

"İşçiliğini babamla birlikte yaptık. Kardeşim Bilal elektrikçi, elektrik işlerini yaptı. Çivi ve diğer malzemeler ile eski eşyaları, kuzinesini aldık. Bütün alanın maliyeti yaklaşık 20-25 bin lira tuttu. Pandemi sürecinde hızlı bir şekilde evleri tamamladık. Kalabalıktan uzak dinlenme alanımız oldu."