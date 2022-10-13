Merkeze bağlı Yavu köyü Bahçeli Mezrası'nda çiftçilikle uğraşan 44 yaşındaki S.Ö. ile karısı 46 yaşındaki S.Ö'nün silahla vurulmuş halde evlerinde bulunması üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, karı kocanın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Cesetler, otopsi işlemleri için Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

S.Ö'nün, karısını öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.