Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe 10:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de yasa dışı su ürünleri avcılığı denetimi
[Fotograf: AA]
İzmir'in Urla ilçesinde yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik dalgıç ekiplerinin de katılımıyla denetim düzenlendi.
Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçe açıklarındaki Adalar mevkisinde uygulama yaptı.
Dron destekli denetimde teknelerde GBT ve evrak kontrolü gerçekleştirildi.
Denetim sırasında radarla yasa dışı su ürünleri avcılığında kullanılan trol ve algarna olarak tabir edilen ağlar ve demir kapılar tespit edildi.
Deniz altındaki canlı yuvalarına ve yumurtalara zarar veren ağ ve düzenekler, kurbağa adam dalgıç ekiplerinin yaptığı dalışlarla temizlendi.
Etiketler: Denetim
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