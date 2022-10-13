Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe 10:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu'da kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı
Bolu'da kaçak kazı yapan 3 kişi jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Hamzabey köyü Çamlık mevkisinde kaçak kazı yapıldığını tespit etti.
Bölgeye giden ekipler, 3 kişiyi izinsiz kazı yaparken suçüstü yakaladı.
Kazıda kullanılan 2 demir çubuk, hilti, jenaratör ve küreğe el konuldu.
Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Etiketler: Bolu Kaçak Kazı
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