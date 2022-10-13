İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince sokak satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki sorgusu tamamlandı.

Harakani Devlet Hastanesinde sağlık kontörlünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden C.B, E.Ş, F.Ç, H.Ş, M.Ö.T. ve S.B. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer 4 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kars'ta 12 Ekim'de düzenlenen operasyonda, uyuşturucuyu otomobilin tavan lambasına saklayanların da aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alınmıştı.