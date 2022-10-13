Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe 10:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
Kırıkkale'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, E.A. ve M.T'nin uyuşturucu sattığını tespit etti.
Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, sentetik ecza maddesi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan tutuklandı.
Etiketler: Kırıkkale Uyuşturucu Narkotik
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