Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe 10:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kaynarca'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
[Fotograf: AA]
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde otomobilin takla atması sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Eski Kaynarca-Karasu yolunda seyreden Neslihan K. idaresindeki otomobil, Dudu Mahallesi mevkisinde yoldan çıkarak takla attı.
Tarlada durabilen aracın sürücüsü yaralandı. İtfaiye ve sağlık ekiplerince çıkarılan sürücü, ambulansla çevredeki hastaneye kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Sakarya Trafik Kazası
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