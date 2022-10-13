Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe 09:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzurum'da aracın silecek suyu haznesinde uyuşturucu ele geçirildi
[Fotograf: AA]
Erzurum'da, İran'dan gelen bir aracın silecek suyu haznesinde 5 kilo 250 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi. Araçtaki 2 yabancı uyruklu tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, narkotik maddeyle mücadele kapsamında batı illerine uyuşturucu nakli gerçekleştirenlere yönelik operasyonları devam ediyor.
Operasyon kapsamında, İran'dan yurda giren bir otomobil, Erzurum-Erzincan kara yolundaki uygulama noktasında durduruldu.
Aramalarda, aracın içindeki plastik şişe ve silecek suyu haznesinde 5 kilo 250 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi.
Araçta bulunan ve gözaltına alınan Afsaneh S. ve Afshın A, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
Etiketler: Erzurum Narkotik Uyuşturucu
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