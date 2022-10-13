TİKA Meksika Program Koordinasyon Ofisi tarafından Meksika’nın en kalabalık üçüncü eyaleti olan ve 2020 yılında 0-44 yaş arası engelli nüfusu 386 bin 577 kişiden oluşan Jalisco Eyaleti’nin Guadalajara Belediyesi’nde, 15 ila 45 yaş aralığındaki dezavantajlı ve otizmlilere yönelik şehrin ilk mesleki eğitim merkezini açtı.

Proje kapsamında, ayda en az 1000 kişiye hizmet vermesi beklenen bilgisayar, tekstil, bahçıvanlık, geleneksel pinyata yapımı, temizlik ve pasta atölyelerinin malzeme ve ekipmanları TİKA tarafından temin edildi.

Projenin açılış töreni, Meksika Büyükelçisi Sayın İlhan Kemal Tuğ, TİKA Meksika Program Koordinatörü Fatih Abdi Çetin, Guadalajara Ailenin Kalkındırılması Kurumu (DIF) Başkanı Maye Villa Lemus ve Guadalajara Belediye Başkanı Pablo Lemus Navarro’nun katılımları ile 5 Ekim tarihinde gerçekleştirildi.

İlhan Kemal Tuğ konuşmasında siyasi, ekonomik, kültürel, tarihi ve sosyal anlamda küresel birer marka olan iki ülkenin mükemmel ikili ilişkilere sahip olduğunu vurgulayarak, TİKA'nın kalkınma ve iş birliği alanında 2011 yılından bu yana Meksika'da çeşitli alanlarda faaliyet gösterdiğini ve TİKA'nın Meksika'daki faaliyetlerine kaldığı yerden devam ederek, hem Meksika'da hem de bölgede referans teşkil edecek kalkınma iş birliği projelerine imza atacağına inandığını söyledi.

"Türkiye’den bir belediyenin kardeş şehir olmasını isteriz"

Guadalajara Belediye Başkanı Pablo Lemus Navarro ise Guadalajara’nın en korunmasız ve en az göz önündeki bölgesi olan doğu bölgesinde yer alan ilgili alanın işlevsel bir otizm merkezi haline getirilmesinde emeği olan Guadalajara Belediyesi ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı arasındaki güçlü bir iş birliği ile gerçekleştirilen kolektif bir başarı olduğunu, ‘Otizm Mesleki Eğitim Merkezi’nin hizmetini yalnızca Guadalajara Belediyesi’nde ikamet eden vatandaşlar ile sınırlamayacağını, merkezin bir büyükşehir vizyonu ile hayata geçirildiğini belirtti.

Navarro, TİKA iş birliği ile geliştirilen bu proje aracılığıyla Türkiye ile ilişkilerinin ivme kazandığını ve bu doğrultuda Türkiye ile ilişkiler bağının güçlendirilmesi adına Guadalajara Belediyesi ile Türkiye’den bir belediyenin kardeş şehir olması hususunda duydukları isteği de vurguladı.

